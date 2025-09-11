° / °
INCÊNDIO

Homens atiram em carro, que entra em chamas e mata uma pessoa carbonizada em Jaboatão

O caso aconteceu em uma área de mata em Ponte dos Carvalhos. Os suspeitos ainda não foram identificados

Adelmo Lucena

Publicado: 11/09/2025 às 19:55

Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e encontraram corpo carbonizado/Foto: Divulgação

Uma pessoa morreu carbonizada dentro de um carro de passeio na tarde desta quinta-feira (11) em uma área de mata em Ponte dos Carvalhos, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Informações preliminares dão conta de que três suspeitos que estavam em outro veículo dispararam contra o motorista do carro que foi incendiado momentos antes.

O corpo que foi encontrado carbonizado estava no banco de trás e o carro de passeio estava em uma área de difícil acesso. Agentes da Polícia Militar, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e do Instituto de Criminalística estiveram no local.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado por volta das 15h e enviou uma viatura de combate a incêndios foi enviada ao local e, ao extinguir as chamas, localizaram a vítima.

Um outro veículo entrou em chamas na noite desta quinta-feira na Praça Manuel Markman - Parnamirim, na Zona Norte do Recife. As causas ainda são desconhecidas e não há informações sobre feridos.

