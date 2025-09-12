Até BMW é apreendida em operação contra estelionato e lavagem de dinheiro no Grande Recife

Polícia Civil deflagrou a Operação Casal do Milhão e cumpriu nove mandados em Olinda e Paulista; veículos de luxo, relógios, celulares e uma arma de fogo foram apreendidos

Grupo criminoso voltado a estelionato e lavagem de dinheiro é alvo de operação policial no Grande Recife (Divulgação/PCPE)

Um esquema de estelionato, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro foi desarticulado pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (12), durante a Operação Casal do Milhão, deflagrada nos municípios de Olinda e Paulista, no Grande Recife.

A ação resultou no cumprimento de nove mandados judiciais e na apreensão de veículos de luxo, relógios, celulares, bolsas de grife, perfumes e uma arma de fogo.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início em março de 2024. Entre as medidas judiciais expedidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista estão cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, quatro de monitoramento eletrônico cautelar e uma ordem de bloqueio de ativos financeiros.



Durante as diligências, quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento e receber a instalação do monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Também foram apreendidos uma BMW Série 3 sedã, uma motocicleta e diversos objetos de alto valor comercial, que, conforme a polícia, seriam compatíveis com o padrão de vida mantido às custas das atividades ilícitas.



A operação mobilizou 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, e contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD) e do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (CEMEP/SEAP).