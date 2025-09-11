A ocorrência aconteceu na noite de quarta-feira (10), no Km 69, da BR-423, em Jupi; o corpo da vítima foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros

Caminhoneiro morre preso às ferragens após acidente no Agreste pernambucano (Divulgação/PCPE)

Um caminhoneiro identificado como Ildomar José dos Santos, de 33 anos, morreu após sofrer um acidente na BR-423, no município de Jupi, no Agreste de Pernambuco.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu no Km 69. Ildomar conduzia um caminhão carregado de farinha quando perdeu o controle da direção. Ainda de acordo com as informações, o veículo caiu em uma vala e acabou tombando, deixando ele preso às ferragens.

Ildomar não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco estiveram no local e fizeram a retirada do corpo das ferragens.

O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso segue sob investigação da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.