Vaqueiro é assassinado a tiros após discursão em Caruaru
O crime aconteceu na noite de quarta-feira (10) e segue sob as investigações da Delegacia de Homicídio de Caruaru
Publicado: 11/09/2025 às 08:18
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)
Um vaqueiro foi executado a tiros na noite de quarta-feira (10), na Feira do Gado, no bairro Vila do Aeroporto, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Silfarney Miguel da Silva, de 36 anos, também conhecido na região como "Testinha".
Segundo informações repassadas à polícia, Silfarney estava em um bar dentro da feira quando se envolveu em uma briga. Durante a discussão, um suspeito armado efetuou disparos contra a vítima. Ele não resistiu e morreu ainda no local.
Após o crime, o envolvido fugiu e até o momento não foi encontrado. A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e fez o isolamento da área. O corpo de Sifarney foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de homicídio consumado está sendo investigado pela 19ª Delegacia de Homicídios de Caruaru. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.