Homem é preso por importunar sexualmente mais de 15 estudantes da UFRN em ônibus

Sede da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher./Foto: Reprodução/Google Street View

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, na sexta-feira (16), pela prática reiterada do crime de importunação sexual em Natal-RN. Segundo a Polícia Civil, o crime era cometido em ônibus universitários e intermunicipais da capital.

O suspeito foi identificado com o apoio do depoimento das vítimas e de cruzamentos de linhas e horários de ônibus.

As investigações apontam que os casos ocorreram a partir de fevereiro de 2025, mas se intensificaram em março.

As vítimas são estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Elas decidiram compartilhar suas experiências por meio de um grupo de WhatsApp.

Até o momento, mais de 15 mulheres já se identificaram como vítimas. Algumas foram importunadas mais de uma vez.

Em abril, quando os casos ficaram públicos, a UFRN emitiu uma nota declarando colaborar para identificar o homem e que ofereceu apoio às estudantes.

O suspeito já foi preso pelo mesmo tipo de crime em Minas Gerais. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte solicita que outras possíveis vítimas procurem a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, localizada na Zona Sul de Natal, para formalizar a denúncia. A identidade será preservada.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O crime de importunação sexual consiste na prática de ato libidinoso, sem o consentimento da vítima. A pena prevista é de reclusão de um a cinco anos.