Falha em trem provoca atrasos na Linha Sul do metrô do Recife

A Linha Sul do Metrô engloba 10 estações e atende a uma média diária de 60 mil passageiros (Foto: Arquivo/DP)

Na manhã desta quarta-feira (10), por volta das 7h10, um trem que faz a Linha Sul do metrô do Recife apresentou uma falha elétrica na entrada da estação Shopping, no sentido subúrbio/cidade. O problema afetou a circulação e provocou atrasos para os usuários do sistema.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a ocorrência obrigou a adoção de via singela, quando os trens circulam nos dois sentidos pela mesma linha, no trecho entre as estações Tancredo Neves e Antônio Falcão.

Apesar da falha, a CBTU informou que não houve paralisação completa do serviço. A Linha Sul, segundo a companhia, sofre menos impactos nesse tipo de situação porque as plataformas são centrais, permitindo que os trens façam parada em qualquer via para embarque e desembarque.

Ainda assim, os intervalos entre viagens ficaram irregulares, variando entre 20 e 25 minutos, o que causou transtornos aos passageiros durante o horário de pico da manhã. A previsão da empresa é de que o trem com defeito seja retirado em breve, para que a circulação volte à normalidade.