Iniciada em fevereiro de 2024, as ações estão sendo cumpridas nas cidades do Recife e em Jaboatão dos Guararapes

Policia prende suspeitos de golpes e suspende atividades de empresa (Divulgação/PCPE)

Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a 54ª Operação de Repressão Qualificada, denominada de “Rota Ilusória”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à prática de estelionato. A ação, coordenada pela Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato (DPRE), resultou no cumprimento de três mandados de prisão, quatro de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos financeiros e da suspensão das atividades de uma empresa investigada.

Iniciada em fevereiro de 2024, as investigações revelaram a atuação de um grupo estruturado que utilizava esquemas fraudulentos para obter vantagens ilícitas.

Segundo a corporação, as ordens judiciais cumpridas em Recife e Jaboatão dos Guararapes, foram expedidas pela 8ª Vara Criminal da Capital e fazem parte de um conjunto de medidas destinadas a enfraquecer financeiramente a associação criminosa. Ao todo, 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participaram da execução da operação, que também contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL).

