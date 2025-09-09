Clínicas em Jaboatão são interditadas após fiscalização do Ministério Público e Vigilância Sanitária

Operação realizada nesta terça-feira (9) identificou diversas irregularidades. como medicamentos fora da validade e profissionais não habilitados

Clínicas em Piedade, em Jaboatão, são interditadas (Foto: Divulgação)

Duas clínicas ligadas à saúde e bem estar da população foram interditadas na manhã desta terça-feira (9), no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Nos locais foram identificadas irregularidades como medicamentos vencidos, ausência de licença sanitária, comercialização de suplementos sem autorização e equipamentos sem registro.

A fiscalização foi feita pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), Vigilância Sanitária do Jaboatão, além dos conselhos profissionais CREMEPE, Farmácia (CRF) Odontologia (CRO), Enfermagem (COREN), Fisioterapia (CREFITO), Biomedicina (CRBM). A operação ainda teve apoio da Polícia Civil.

Além das interdições, o balanço da ação em Jaboatão apontou um estabelecimento fechado voluntariamente e um com endereço sem funcionamento. Entre as principais irregularidades constatadas estavam falhas no processo de esterilização e procedimentos corporais realizados por profissionais não habilitados.

Uma das clínicas interditadas operava sem licença sanitária, sem regularização junto ao Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO) e ainda comercializava suplementos de forma irregular.

Já na clínica odontológica, a fiscalização identificou irregularidades éticas, o que levou à interdição do estabelecimento e à notificação do profissional responsável. Os responsáveis deverão providenciar a emissão de funcionamento e a regularização nos respectivos conselhos de classe.

“Nosso dever é proteger a população contra riscos que muitas vezes não são visíveis, mas colocam vidas em perigo. Essa fiscalização é um recado claro de que não vamos admitir práticas ilegais ou sem respaldo técnico. Saúde e segurança devem estar sempre acima de qualquer interesse comercial”, afirmou a secretária de Saúde de Jaboatão, Zelma Pessôa.

Já a gerente da Vigilância Sanitária do município, Adeílza Ferraz, destacou a importância do trabalho. “Isso garante mais efetividade na fiscalização. A população precisa estar atenta e buscar sempre clínicas regularizadas. Nossa missão é garantir que o cidadão receba serviços de saúde de forma ética, segura e dentro da legalidade”, reforçou.

