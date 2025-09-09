Carro desgovernado atinge muro ao lado de igreja na Zona Norte do Recife

Condutor de 60 anos passou mal antes de perder o controle do veículo, segundo testemunhas

Vídeo mostra carro desgovernado atingindo muro ao lado de igreja (Reprodução/redes sociais)

Imagens postadas em redes sociais mostram um carro desgovernado invadindo uma loja de utilidades e atingindo o muro de uma igreja no Largo Dona Regina, no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife, na tarde de domingo (7). Testemunhas informaram que o condutor havia passado mal minutos antes da colisão.

Câmeras de segurança do registraram o momento em que o veículo desceu a Rua Bujaru, em alta velocidade, e colidiu contra o estabelecimento.

O caso aconteceu no domingo (7) e as imagens começaram a circular nesta terça (9).

De acordo com relatos de moradores, o motorista, de 60 anos, teria passado mal instantes antes de perder o controle da direção. Após o impacto, pessoas que estavam no local retiraram o condutor do automóvel e o levaram para uma unidade de saúde da região.