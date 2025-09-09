Morre Railton Bezerra de Melo, professor da Unicap

Além de docente, Railton também atuou em cardiologia, medicina legal e chefiou o IML de Pernambuco

Morre Railton Bezerra de Melo docente da Unicap (reprodução/redes sociais)

Morreu no Recife o professor Railton Bezerra de Melo, docente da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

A confirmação foi declarada pela própria instituição de ensino nesta terça-feira (9), por meio das redes sociais.

Na Unicap, ele lecionava as disciplinas de Medicina Legal e Ética Médica desde 2022. O velório foi realizado no cemitério Morada da Paz, às 13h, seguido de cremação às 19h.

Natural do Rio de Janeiro, Railton mudou-se para o Recife ainda jovem e ingressou no curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 1977.

A carreira foi dividida entre a cardiologia e a medicina legal. Entre 1988 e 1998, atuou como cardiologista no Hospital Universitário Oswaldo Cruz.

No campo da medicina legal, foi chefe do Instituto de Medicina Legal (IML) de Pernambuco, presidiu a Associação Pernambucana de Médicos Legistas e a Associação Brasileira de Medicina Legal (ABML), além de integrar o Conselho Técnico-Científico da entidade. Também lecionou na Universidade de Pernambuco (UPE).

A Unicap divulgou nota em que manifestou pesar pela morte do docente e ressaltou sua contribuição à formação médica no Estado.

