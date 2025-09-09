"Não há dúvida que houve tentativa de golpe", diz Moraes em julgamento de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes reforçou que a tentativa de golpe de Estado e formação de organização criminosa já foram reconhecidos no plenário do STF

Relator do caso, ministro Alexandre de Moraes é o primeiro a votar no julgamento do núcleo 1 da trama golpista no STF (Foto: Gustavo Moreno/STF)

No julgamento da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu que “não há dúvidas de que houve uma tentativa de golpe de Estado”. Segundo o relator, que é o primeiro a votar nesta terça-feira (9), o processo do chamado núcleo 1 discute apenas se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus participaram da tentativa de golpe – e não se o crime existiu.

“O que se discute é autoria, se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida, em todas essas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de golpe, com uma organização criminosa que gerou dano ao patrimônio público”, disse o ministro, em seu voto.

Moraes reforçou que os atos que caracterizam a tentativa de golpe de Estado e formação de organização criminosa já foram reconhecidos no plenário do STF, por 9 votos contra 2, “em mais de 474 ações penais”.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), Jair Bolsonaro liderava uma organização criminosa, com hierarquia e divisão de funções, “que pretendia restringir ou suprimir a atuação do poder Judiciário e depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”.



O ex-presidente, que está em prisão em prisão domiciliar por outro processo, alega inocência.