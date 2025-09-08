Mulher que teve casa incendiada por ex denuncia quebra de medida protetiva; defesa nega

O caso aconteceu em Olinda no sábado (6), dias após o acusado ter deixado o Cotel

Delegacia da Mulher, no Recife (Foto: Reprodução/Google Street Vire)

Uma mulher identificada como Didara Vitória da Silva Borges, de 23 anos, denunciou ter sido perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro, Thiago Henrique de Lima Santos, mesmo tendo uma medida protetiva que o impede de se aproximar. O caso aconteceu no sábado (6) em uma festa no bairro Guadalupe, em Olinda, no Grande Recife.

De acordo com o relato da vítima, compartilhado nas redes sociais da deputada Gleide Ângelo, o relacionamento foi encerrado em 20 de maio, mas Thiago não teria aceitado a decisão e no dia seguinte, ao sair do trabalho, ateou fogo na casa de Didara.

Dentro da residência estavam a mulher e o filho do casal, de dois anos de idade. Didara relatou que a casa ficou parcialmente danificada, incluindo a cozinha e a parte elétrica. As roupas da vítima também foram destruídas.

O suspeito foi preso dias depois do ocorrido e encaminhado para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima. No dia que foi detido, ele teria ameaçado a ex de morte.

Thiago foi solto em setembro e teria descumprido a medida protetiva no último sábado, segundo Didara. Ela afirma que sofreu novas ameaças do ex-companheiro.

O advogado Thúlio Mendes de Souza, que faz a defesa de Thiago Henrique, diz que a Justiça determinou que o acusado mantenha uma distância de 500 metros da vítima. Ele negou que Thiago tenha interagido com a ex-companheira.

“Era um local público. Ele [Thiago] não foi até ela [Didara], não foi na casa dela, não telefonou para ela, não mandou WhatsApp. Nesse local público, ao perceber que ela estava lá, ele se retirou. Mas ainda assim, amanhã, nós vamos também tomar as medidas cabíveis e eventualmente registrar também um boletim de ocorrência por eventual calúnia”, afirmou o advogado Thúlio Mendes.