SES disponibiliza teleatendimento para emergência psiquiátrica

A Secretaria Estadual de Saúde pretende ampliar o acesso aos cuidados com a saúde mental com atendimento pelo telefone 0800 281 3555

Foto: Divulgação/SES-PE ()

Visando ampliação do acesso aos cuidados em saúde mental, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) deu início ao serviço de teleinterconsulta de emergência em psiquiatria, que passa a integrar a Ilha de Cuidado da Central de Regulação Hospitalar. O atendimento pode ser acessado gratuitamente pelo telefone 0800 281 3555.

“Nesta primeira fase, o serviço funcionará durante o dia, voltado para as teleinterconsultas das UPA's de Nova Descoberta, Caxangá e Torrões” adiantou o coordenador da Rede de Urgência e Emergência e da Teleinterconsulta, Bruno de Sá Concerva.

Segundo ele, o serviço também está disponível em seis grandes hospitais do Estado: Hospital da Restauração (HR), Hospital Agamenon Magalhães (HAM), Hospital Otávio de Freitas (HOF), Hospital Barão de Lucena (HBL), Hospital Getúlio Vargas (HGV) e Hospital Regional do Agreste (HRA).

“A expansão para outras unidades será feita de forma gradual. Essas medidas visam reduzir o número de pacientes encaminhados ao Hospital Ulysses Pernambucano, seja resolvendo os casos nas próprias unidades, seja direcionando diretamente para internação nos leitos de saúde mental”, explicou.

O coordenador anunciou também que a grade de teleconsultas em psiquiatria pela Telessaúde será reforçada com a inclusão de novos turnos, contemplando atendimentos infantis, hebiátricos e adultos”.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com algum transtorno mental. No Brasil, os dados mais recentes da organização, de 2019, apontavam que o país liderava o ranking mundial de casos de ansiedade, com cerca de 18,6 milhões de brasileiros (o equivalente a 9,3% da população) convivendo com o transtorno.

Teleinterconsultas

Conforme a SES-PE, os atendimentos por meio da teleinterconsulta, modalidade caracterizada pela interação remota entre dois ou mais profissionais de saúde e o paciente, mediada por tecnologias digitais, estão em crescimento.

Dados da Secretaria da Saúde mostram que somente na teleinterconsulta pediátrica, até junho de 2025, foram realizados 2.564 atendimentos — praticamente o mesmo número registrado em 2024, no mesmo período (2.562).

Já na teleinterconsulta neurológica, em 2025, foram realizadas 3.050 consultas. O serviço disponibiliza tanto o apoio remoto com especialistas quanto o acesso ao exame de neuroimagem mais próximo de onde o paciente foi atendido.