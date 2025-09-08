Polícia prende suspeita de cortar rosto de criança com lâmina no Recife

A mulher, que é vizinha da vítima, foi presa no pina na tarde desta segunda-feira (8)

Suspeita foi levada para a DPCA, no Recife (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na tarde desta segunda-feira (8) a mulher suspeita de ter cortado o rosto de um menino de 5 anos com uma lâmina. O caso aconteceu no domingo (7) na 3ª Travessa São Benedito, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

A suspeita foi conduzida para o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), no bairro da Madalena, Zona Oeste, e autuada em flagrante delito. Após a aplicação das medidas administrativas foi encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Entenda o caso

Segundo a mãe, que preferiu não se identificar, o menino brincava na rua com os primos quando a suspeita se aproximou por trás, segurou o pescoço da vítima e fez um corte no lado direito do rosto, que se estendeu da sobrancelha até o queixo.

Ainda de acordo com a mãe, a mulher já vinha ameaçando a família em razão de um desentendimento anterior.

Policiais do 19º Batalhão de Polícia Militar, acionados por volta das 16h20, informaram que a agressão ocorreu durante uma briga entre vizinhos. Testemunhas relataram à corporação que a suspeita possui histórico psiquiátrico.

A criança foi levada inicialmente para a UPA da Imbiribeira e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. De acordo com a mãe, o menino passou por cirurgia e apresenta bom estado de saúde.

