Jovem e idoso feridos são resgatados de helicóptero na Zona da Mata de Pernambuco

Um jovem de 18 anos e um idoso, de 73, foram resgatados de helicóptero, após ficarem feridos em colisões de trânsito na tarde de domingo (7). Os casos foram atendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e SAMU Metropolitano Recife, em Vitória de Santo Antão e Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Por volta das 15h, a equipe aeromédica foi acionada para realizar o resgate do motorista de um carro que havia capotado na PE 53, em Lagoa de Itaenga. O idoso ficou ferido e foi estabilizado pelos profissionais de saúde, que o embarcaram na aeronave e seguiram em direção a Recife, onde ele foi encaminhado para o Hospital da Restauração.

O acionamento para o outro resgate foi realizado pela central de regulação do SAMU às 16h40. O condutor de uma motocicleta ficou ferido em estado grave e foi atendido pelo SAMU de Vitória de Santo Antão. Ele apresentava fratura de mandíbula e traumatismo crânioencefálico, além de estar inconsciente e intubado.

Ao ser embarcado na aeronave, foram empregados todos os recursos de uma UTI aérea, como respirador com oxigênio, monitorização da pressão arterial e bomba de infusão para dosagem de medicações. O transporte aéreo foi fundamental para manter o quadro estável do paciente, que pousou no campo do Derby e seguiu de ambulância para o Hospital da Restauração.