Suspeito de matar mulher em supermercado em Petrolina foge a caminho de presídio

O crime aconteceu no dia 4 de setembro e o suspeito foi detido no sábado (6)

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Um dos suspeitos de assassinar uma mulher dentro de um supermercado em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, fugiu enquanto era conduzido para a Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, na mesma cidade. O caso aconteceu no sábado (6) após a audiência de custódia.

A informação foi repassada nesta segunda (8) pela Polícia Civil.

Um dia depois da fuga, o homem de 24 anos apresentou-se espontaneamente à delegacia. Ele é apontado como um dos responsáveis pela morte de Taísa da Conceição Silva, atingida por disparos de arma de fogo na tarde de quinta-feira (4).

Dois suspeitos foram presos no dia do crime e um terceiro foi detido em Juazeiro, na Bahia, um dia depois da ocorrência.

Relembre o caso

Taísa da Conceição Silva foi morta por volta das 14h30 dentro de um supermercado. O crime teria sido cometido por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta. O passageiro desceu do veículo e disparou contra a vítima, que estava na rua.

Na tentativa de escapar, a Taísa correu para dentro do supermercado, mas foi perseguida e atingida por novos disparos, caindo já sem vida próximo ao setor de frios. Logo após o crime, o atirador fugiu na motocicleta pilotada pelo comparsa.

De acordo com a Polícia Civil, Taísa era conhecida por envolvimento com o comércio de drogas no centro da cidade e já havia sofrido uma tentativa de homicídio há cerca de dois meses. Investigações apontam para uma possível disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico na região.