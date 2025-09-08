Briga de vizinhos: menino de 5 anos tem rosto cortado com lâmina por mulher no Recife

De acordo com a mãe do menino, o corte, que atingiu o lado direito do rosto da vítima e se estendeu da sobrancelha até o queixo, foi feito por uma vizinha que tinha um desentendimento com a família. O menino está internado no Hospital da Restauração (HR).

De acordo com a mãe, a criança passou por cirurgia e está bem. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um menino de 5 anos teve o rosto cortado com uma lâmina por uma mulher, vizinha da vítima, neste domingo (7), na 3ª Travessa São Benedito, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

De acordo com a mãe da criança, que não quis se identificar, o menino estava brincando na rua com os primos quando a suspeita, identificada apenas por Simone, agarrou o pescoço da vítima por trás e deu um golpe com uma lâmina do lado direito do rosto da vítima. O corte se estendeu da altura da sobrancelha até o queixo.

Ainda segundo a mãe, a suspeita já vinha ameaçando a família da criança por conta de um desentendimento.

De acordo com informações colhidas por policiais militares do 19º BPM, acionados por volta das 16h20, a agressão teria acontecido durante uma briga entre vizinhos.

Os relatos obtidos pela corporação afirmam que a acusada possui histórico psiquiátrico.

Ainda segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a criança foi socorrida inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

De acordo com a mãe, a criança passou por cirurgia e está bem. A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com o HR para confirmar o estado de saúde da criança, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

A PMPE ainda informou que realizou rondas na área, mas não obtiveram êxito em localizar a suspeita, uma vez que populares não quiseram repassar informações.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a ocorrência, por meio da Delegacia da 7ª Circunscrição - Boa Viagem, como lesão corporal.

“As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso”, finaliza a nota da PCPE.

