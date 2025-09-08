Polícia Civil investiga morte de menina espancada por colegas em escola
A menina, identificada como Alícia Valentina, faleceu neste domingo (7) após ter sido espancada por colegas da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. Alícia chegou a ser empurrada por um colega e, ao cair, bateu a cabeça.
Publicado: 08/09/2025 às 17:29
Apesar dos esforços médicos, Alícia Valentina teve morte cerebral confirmada pelo HR nesta segunda-feira (8) (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) está investigando a morte da menina de 10 anos que foi espancada por colegas da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. As agressões aconteceram na quinta (4), mas o falecimento da criança ocorreu na noite deste domingo (7).
De acordo com a PCPE, a ocorrência está sendo investigada pela Delegacia da 188ª Circunscrição de Belém do São Francisco. A corporação ainda informou que um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos.
Segundo testemunhas, além das agressões, a menina, identificada como Alícia Valentina, chegou a ser empurrada por um colega e, ao cair, bateu a cabeça.
Alícia Valentina chegou a ser socorrida e levada para atendimento médico na cidade, porém, devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital da Restauração (HR), onde permaneceu internada em estado crítico.
Apesar dos esforços médicos, a menina teve morte cerebral confirmada pelo HR nesta segunda-feira (8)
Por meio de nota, a direção da Escola Municipal Tia Zita afirmou que prestou toda a assistência necessária.
“A direção da escola informa que, em tempo hábil, prestou todo o socorro necessário à aluna, conduzindo-a ao hospital e garantindo a devida assistência. Comunicamos ainda que, nesta data, o Conselho Tutelar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, estará presente na escola para acompanhar o caso e adotar as devidas providências”, diz a nota da instituição de ensino.