Moradores bloqueiam PE-17 em protesto por melhorias viárias em Jaboatão

Nesta segunda-feira (8) um protesto fechou a PE-17, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Manifestantes bloquearam totalmente as duas faixas da rodovia, nas proximidades do restaurante Ki-Brasa, reivindicando melhorias nas condições da Avenida Manuel Bezerra Neves, localizada na Comunidade do Lote 23.

De acordo com os moradores, a via apresenta problemas estruturais que dificultam o tráfego de veículos e pedestres. Eles cobram da Prefeitura de Jaboatão uma solução definitiva para a situação.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado para acompanhar a ocorrência e garantir a segurança no local.

Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes ainda não havia se posicionado sobre as reivindicações da comunidade.