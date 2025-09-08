INMET emite alerta de baixa umidade para cidades do Sertão

O alerta segue a tendência de clima mais seco característica desta época do ano na região, quando a escassez de chuvas aumenta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de baixa umidade para municípios do Sertão de Pernambuco, válido a partir do meio-dia desta segunda-feira (8) até as 10h da manhã de terça-feira (9). A previsão é de que a umidade relativa do ar varie entre 30% e 20%.

As cidades de Afrânio e Araripina estão entre as áreas afetadas. Embora o risco de incêndios florestais e à saúde seja considerado baixo, o órgão reforça a necessidade de cuidados redobrados durante o período. Entre as principais recomendações estão manter a hidratação, evitar atividades físicas em horários de maior calor e reduzir a exposição direta ao sol.

O alerta segue a tendência de clima mais seco característica desta época do ano na região, quando a escassez de chuvas aumenta a sensação de desconforto térmico e exige atenção especial com idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios.

A população pode buscar informações adicionais e orientações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, no número 193.