Policial militar é baleado ao tentar impedir assalto em Itamaracá, no Grande Recife

De acordo com informações do 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o militar foi atingido na região do tórax e precisou ser socorrido para um hospital local

Larissa Aguiar

Publicado: 08/09/2025 às 12:13

Praça do Pilar, em Itamaracá, no Grande Recife/ Foto: Reprodução/Google Street View

Um policial militar de folga foi baleado, na madrugada desta segunda-feira (8), ao tentar impedir um assalto a um guarda municipal, também de folga, na Praça do Pilar, em Itamaracá, no Grande Recife. Os suspeitos conseguiram fugir após a ação criminosa.

De acordo com informações do 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o militar foi atingido na região do tórax e precisou ser socorrido para um hospital local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.


 

 

