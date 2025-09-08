Policial militar é baleado ao tentar impedir assalto em Itamaracá, no Grande Recife

De acordo com informações do 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o militar foi atingido na região do tórax e precisou ser socorrido para um hospital local

Praça do Pilar, em Itamaracá, no Grande Recife ( Foto: Reprodução/Google Street View)

Um policial militar de folga foi baleado, na madrugada desta segunda-feira (8), ao tentar impedir um assalto a um guarda municipal, também de folga, na Praça do Pilar, em Itamaracá, no Grande Recife. Os suspeitos conseguiram fugir após a ação criminosa.

De acordo com informações do 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o militar foi atingido na região do tórax e precisou ser socorrido para um hospital local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.



