PMRN fará bloqueios para impedir torcedores do Santa Cruz sem ingresso

Reunião sobre segurança no duelo entre América-RN e Santa Cruz (Divulgação FNF)

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte anunciou que montará bloqueios nas estradas para conter o deslocamento de torcedores do Santa Cruz que não possuam ingresso para o jogo contra o América-RN, válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida será realizada neste domingo (7), às 19h,na Arena das Dunas, em Natal.

A decisão foi tomada durante reunião realizada na sede da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF), nesta quinta-feira (4). O encontro contou com a presença de representantes da Polícia Militar, do América-RN, da Arena das Dunas, do Ministério Público do RN e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Natal.

De acordo com a Polícia Militar, o esquema de segurança contará com o efetivo de cerca de 450 policiais, além de 300 agentes privados de segurança contratados pela administração da Arena das Dunas. A medida tem como principal objetivo garantir a segurança dos torcedores e evitar tumultos no entorno do estádio.

Como parte do plano de segurança, foi determinada a redução da capacidade de público da Arena, que passa de 31.461 para 29.865 pessoas. O número de ingressos disponibilizados para a torcida visitante — os tricolores do Santa Cruz — será de 2.987, equivalente a 10% da nova capacidade do estádio, conforme determina o regulamento da competição.

Os portões da Arena serão abertos a partir das 16h30, duas horas e meia antes do início da partida. Para incentivar a chegada antecipada do público, alguns setores contarão com atrações musicais. A entrada da torcida visitante será feita pelos portões A e B, enquanto a torcida do América-RN, mandante do jogo, ocupará os demais setores, incluindo a área Premium.

A PM alerta que o acesso ao estádio será rigorosamente controlado, e recomenda que apenas torcedores com ingresso adquirido previamente se desloquem até a capital potiguar. O controle nas estradas deve ocorrer especialmente nas principais vias de acesso a Natal, com reforço no monitoramento dos ônibus e veículos particulares vindos de Pernambuco.

