Comerciante é morto a tiros na frente de estabelecimento em Paulista
Segundo testemunhas, o comerciante estava na frente do estabelecimento em que trabalhava quando foi surpreendido por homens armados
Publicado: 06/09/2025 às 12:32
Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)
Um comerciante de 52 anos foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (5), em Pau Amarelo, Paulista. Segundo testemunhas, ele estava na frente do estabelecimento em que trabalhava vendendo refeições quando foi surpreendido por homens armados.
A vítima foi atingida por vários tiros e morreu no local. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio consumado.
Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos, bem como investigar a autoria e a motivação do crime. As investigações seguem em andamento.