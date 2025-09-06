° / °
Comerciante é morto a tiros na frente de estabelecimento em Paulista

Segundo testemunhas, o comerciante estava na frente do estabelecimento em que trabalhava quando foi surpreendido por homens armados

Marília Parente

Publicado: 06/09/2025 às 12:32

Fachada do IML/Rafael Vieira/DP Foto

Um comerciante de 52 anos foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (5), em Pau Amarelo, Paulista. Segundo testemunhas, ele estava na frente do estabelecimento em que trabalhava vendendo refeições quando foi surpreendido por homens armados. 

A vítima foi atingida por vários tiros e morreu no local. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio consumado.

Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos, bem como investigar a autoria e a motivação do crime. As investigações seguem em andamento.

