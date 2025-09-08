Três homens são assassinados a tiros dentro de casa

Suspeito teria retornado ao local após uma briga para executar as vítimas; casa funcionava como ponto de tráfico

Um triplo homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira (8), na Rua do Amanhecer, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, Região Metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Militar, o imóvel onde ocorreu o crime era utilizado como ponto de venda de drogas.

As vítimas foram identificadas como Rodrigo, de 34 anos, Sid Clay, de 44, e Mateus, de 24. Segundo informações extraoficiais, quatro homens estavam dentro da residência consumindo entorpecentes quando houve uma discussão. Durante a confusão, um deles deixou o local, mas teria prometido voltar para matar os demais.

Cerca de 30 minutos depois, o suspeito retornou armado e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os presentes. Três homens morreram no local.

A PM foi acionada inicialmente para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. No endereço, os policiais confirmaram os óbitos, isolaram a área para a realização da perícia e acionaram o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, para onde os corpos foram encaminhados.