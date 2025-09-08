Carroceiro é morto a facadas após discursão em Paulista

A ocorrência de homicídio consumado está sendo investigada pela Polícia Civil; a vítima ainda não foi identificada

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Um carroceiro foi morto a facadas, no domingo (7), por volta das 9h30, na Rua Doutor Sebastião Amaral, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, no Grande Recife. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com informações repassadas à polícia, a vítima era um carroceiro e as agressões ocorreram após uma discussão. Testemunhas relataram que durante a briga, o suspeito puxou a faca e desferiu diversos golpes na região do abdômen da vítima. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada das equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a PCPE informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime.