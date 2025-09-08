Trecho da orla de Olinda tem interdição e mudança de trânsito por 20 dias
A partir das 9h desta segunda (8), um trecho da avenida Ministro Marcos Freire será interditado. A ação será necessária para permitir a realização de obras na beira-mar da cidade, segundo a prefeitura.
Publicado: 08/09/2025 às 07:21
Obra está sendo realizada na orla de Olinda (Rafael Vieira/DP)
Motoristas que trafegam pela orla de Olinda, no Grande Recife, devem ficar atentos.
A partir das 9h desta segunda (8), um trecho da avenida Ministro Marcos Freire será interditado.
A ação será necessária para permitir a realização de obras na beira-mar da cidade.
Segundo a prefeitura, a interdição vai durar 20 dias, nas imediações da Praça Duque de Caxias.
O que muda
Com a alteração no tráfego, os motoristas que precisarem acessar a Avenida Getúlio Vargas deverão utilizar como rota alternativa a Rua Manoel de Barros Lima.
Para retornar à Orla, a recomendação é seguir pela Rua Marcolino Botelho.
O acesso à Rua Eduardo de Morais ficará restrito apenas aos moradores da via, preservando a circulação local.
A prefeitura informou, ainda, que equipes vão orientar os condutores e monitorar a fluidez das rotas alternativas.
A administração municipal ressaltou que a "colaboração da população é fundamental". Ela pede atenção redobrada às sinalizações instaladas, a fim de garantir a segurança e minimizar transtornos durante o período de interdição.