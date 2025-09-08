Trecho da orla de Olinda tem interdição e mudança de trânsito por 20 dias

A partir das 9h desta segunda (8), um trecho da avenida Ministro Marcos Freire será interditado. A ação será necessária para permitir a realização de obras na beira-mar da cidade, segundo a prefeitura.

Obra está sendo realizada na orla de Olinda (Rafael Vieira/DP)

Motoristas que trafegam pela orla de Olinda, no Grande Recife, devem ficar atentos.

A partir das 9h desta segunda (8), um trecho da avenida Ministro Marcos Freire será interditado.

A ação será necessária para permitir a realização de obras na beira-mar da cidade.

Segundo a prefeitura, a interdição vai durar 20 dias, nas imediações da Praça Duque de Caxias.

O que muda

Com a alteração no tráfego, os motoristas que precisarem acessar a Avenida Getúlio Vargas deverão utilizar como rota alternativa a Rua Manoel de Barros Lima.

Para retornar à Orla, a recomendação é seguir pela Rua Marcolino Botelho.

O acesso à Rua Eduardo de Morais ficará restrito apenas aos moradores da via, preservando a circulação local.

A prefeitura informou, ainda, que equipes vão orientar os condutores e monitorar a fluidez das rotas alternativas.

A administração municipal ressaltou que a "colaboração da população é fundamental". Ela pede atenção redobrada às sinalizações instaladas, a fim de garantir a segurança e minimizar transtornos durante o período de interdição.