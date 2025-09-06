VÍDEO: Assaltantes rendem homem e levam carro no bairro da Tamarineira

De acordo com as imagens, a vítima tinha acabado de estacionar em frente à residência e sair do veículo para abrir o portão quando foi surpreendida pela dupla

Assalto na Tamarineira (Foto: Vídeo Reprodução/Câmera de segurança)

Um assalto a mão armada foi registrado na manhã desta sexta-feira (5), na Rua Firmino Leôncio, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife. Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens abordam um motorista no instante em que ele abria o portão da própria garagem.

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança, mostra o momento em que a vítima estaciona o veículo para entrar na casa e sai do veículo, quando foi surpreendido pela dupla. Os assaltantes renderam o motorista, que entregou seus pertences e as chaves do automóvel. Em poucos segundos, os homens entram no veículo e fogem levando o carro.

A ação criminosa aconteceu por volta das 8h40 e deixou moradores assustados com a violência. O vídeo que circula nas redes sociais mostra toda a sequência do crime.

Em outra gravação , também registrada por uma câmera de segurança, os assaltantes são vistos minutos antes, abandonando um primeiro carro para ir roubar o homem.

Até o momento, não há informações sobre prisões ou a recuperação do veículo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo do momento:





