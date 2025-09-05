Violência contra mulher cai 1,3% em Pernambuco em agosto, diz governo

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira 5) pela Secretaria de Defesa Social

Pernambuco completou 16 meses consecutivos de redução nos homicídios (Foto: Divulgação/SDS)

Pernambuco registrou uma queda de 1,3% nos crimes de violência contra mulher em agosto deste ano, segundo dados preliminares da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da Secretaria de Defesa Social (SDS). Foram 5.225 casos em 2025, contra 5.293 no mesmo mês de 2024.

Entre 2024 e 2025, a Patrulha Maria da Penha realizou 63.084 diligências e acompanhou 14.672 mulheres com Medidas Protetivas de Urgência (MPUs). Somente em 2025, 3.802 mulheres ingressaram no programa, que realizou 20.725 atendimentos.

Outros crimes

Pernambuco completou 16 meses consecutivos de redução nos homicídios, de acordo com o balanço divulgado nesta sexta-feira (5).

Em agosto de 2025, foram registradas 258 Mortes Violentas Intencionais (MVIs), o que representa uma queda de 6,5% em relação ao mesmo mês de 2024, quando houve 276 ocorrências. No acumulado entre janeiro e agosto, a redução foi de 11,1%, com 2.123 casos este ano contra 2.389 no ano passado.

Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) também apresentaram retração. Em agosto, foram 3.111 ocorrências, o menor número já registrado para o mês na série histórica. No mesmo período de 2024, houve 3.687 casos, uma queda de 15,6%.

No acumulado de janeiro a agosto, a redução foi de 3,6%, passando de 26.756 ocorrências em 2024 para 25.790 em 2025.

Canais de denúncia

Casos de violência podem ser denunciados pelo telefone 190 (emergências), pelo 181 ou 0800.081.5001 (denúncia anônima), ou pela Ouvidoria Estadual da Mulher no número 0800.281.8187. Também é possível registrar informações pelos sites denunciainterativa.sds.pe.gov.br e portaisgoverno.pe.gov.br/web/ouvidoria/fale-conosco.

