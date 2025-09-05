Mulher é executada a tiros em Peixinhos, Olinda

A vítima não portava documento de identificação; o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco

Uma mulher foi executada a tiros no bairro de peixinhos, em Olinda, no Grande Recife, na noite de quarta-feira (3). Segundo testemunhas, o policiamento foi acionado após moradores ouvirem uma sequência de disparos de arma de fogo.

Ao chegar no local, o efetivo constatou que a vítima tinha várias perfurações de bala pelo corpo, vindo a óbito antes mesmo da chegada do socorro.

Segundo a polícia, ela não portava documentos. O corpo foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e em seguida encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. "As diligências seguem até o esclarecimento do fato".