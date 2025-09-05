Homem é preso em flagrante após invadir casa da ex-companheira e agredir filho dela
Segundo a Polícia Civil, caso aconteceu em Caruaru, no Agreste. Adolescente de 17 anos, filho da vítima, foi agredido durante a ocorrência; suspeito será apresentado em audiência de custódia
Publicado: 05/09/2025 às 13:35
A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)
Um homem foi preso em flagrante pela Delegacia da Mulher de Caruaru, no Agreste, por suspeita de invadir a residência da ex-companheira, proferir ameaças contra ela e agredir fisicamente o filho da vítima, um adolescente de 17 anos. Segundo os agentes, O jovem sofreu uma lesão no braço direito.
O caso foi registrado na quinta (4).
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a mulher havia procurado a Delegacia na quarta-feira (3) para registrar um boletim de ocorrência contra o envolvido, denunciando os crimes de ameaça e injúria. Na ocasião, também solicitou Medidas Protetivas de Urgência.
O homem foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante. Ele será encaminhado à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.