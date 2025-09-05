"Você bateu no meu rosto, agora vou te matar", disse homem que agrediu ex-companheira na frente de filho com microcefalia

Criança com microcefalia presenicou as agressões (Foto: Reprodução/Instagram)

Enquanto era agredida pelo ex-companheiro na frente do filho cadeirante e com microcefalia, Bárbara Ferreira, de 37 anos, ouvia a frase: “Você bateu no meu rosto, agora eu vou te matar”. As agressões aconteceram no hall do prédio onde a mulher mora, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, após ela se demonstrar incomodada com a presença da atual companheira do ex-marido dentro do condomínio.

No momento das agressões, Bárbara estava esperando o ex-companheiro levar um dos três filhos deles, Bernardo Henrique, de 9 anos, para a terapia. Ela relatou ter sido agredida e ameaçada de morte. O caso foi registrado por câmeras de segurança e as imagens foram compartilhadas pela associação União Mães de Anjos (UMA), que apoia famílias de crianças com microcefalia.

Segundo Bárbara, ela foi casada por 16 anos e a separação ocorreu há três meses, após o ex-marido iniciar um novo relacionamento. O combinado entre o casal era de que ela permaneceria no apartamento com os filhos, enquanto o homem ficaria com o carro e seria responsável por levar a criança com microcefalia às consultas e sessões de fisioterapia.

No entanto, no dia da agressão, Bárbara disse ter confrontado a atual companheira do ex, que estava dentro do carro durante a busca do filho para a terapia, algo que, segundo ela, havia sido proibido.

“Eu disse que não queria ela [a atual companheira do ex-marido de Bárbara] aqui em casa até eu me acostumar e conhecer essa pessoa que você conheceu dentro de uma clínica de reabilitação”, afirmou Bárbara em entrevista ao Diario. Segundo ela, o homem conheceu a atual namorada em uma clínica de reabilitação onde ele tratava o uso de drogas.

A discussão começou no estacionamento, quando Bárbara bateu no vidro do veículo.

“Fui surpreendida na quarta-feira por ela e, quando eu percebo, ela faz um gesto para mim de dentro do carro e eu vi isso como um desacato. E eu vou até lá o carro, ela leva levanta o vidro e aí eu começo a bater no vidro. Quando eu tento falar com ela, ele [o ex-marido] puxa meus cabelos e começa a agressão. Eu fui até a administração para pedir ajuda porque eu já senti que eu seria agredida”, relata a mãe de Bernardo.

As imagens mostram o momento em que, já no hall do prédio, o homem entra com a filha de 1 ano e 10 meses nos braços e empurra a ex-mulher. O filho mais velho, que usa cadeira de rodas, também estava no local.

Na sequência, a atual namorada chega e passa a brigar com Bárbara, enquanto o homem intervém empurrando e puxando a ex. Minutos depois, no estacionamento, ele parte novamente para cima dela, mas é contido por moradores e funcionários.

“Eu falava o tempo todo: "Olha a Moara [filha que estava nos braços do pai durante as agressões], olha o Bernardo. Ele estava segurando ela com uma mão só, você percebe que ela fica vulnerável a receber um murro ou algum tipo de agressão", destaca Bárbara.

A vítima afirmou que o término do casamento a deixou abalada emocionalmente. Após as agressões, ela procurou a Delegacia da Mulher, registrou boletim de ocorrência, realizou exame de corpo de delito e solicitou medida protetiva contra o ex-companheiro.

O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de Santo Amaro, no centro do Recife, como “vias de fato por violência doméstica e familiar”. A Polícia Civil informou que as investigações já estão em andamento.