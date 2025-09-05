Interdição na BR-232 altera roteiros de 10 linhas de ônibus; veja quais

Obras na via principal da rodovia BR-232, no sentido Jaboatão/Recife, começam nesta sexta-feira (5) e se estendem até domingo (7)

Peça para passarela foi transportada na BR-232, no Recife (Divulgação)

A partir das 22h desta sexta-feira (5), a BR-232, no sentido Jaboatão/Recife, terá interdição total devido a obras, com previsão de liberação no domingo (7). O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) divulgou os desvios e as opções de paradas para as linhas de ônibus afetadas.

Entre as linhas impactadas estão:

320 (Curado I/TI Santa Luzia)

341 (Curado I), 352 (Curado II)

303 (Caxangá/Curado II)

342 (Curados opcional)

219 (TI TIP/TI Jaboatão – Sancho)

302 (Caxangá/TI TIP)

370 (TI TIP/TI Aeroporto)

362 (Curado IV – Bacurau)

347 (TI TIP/Joana Bezerra)

346 (TI TIP – Conde Boa Vista).

O CTM informou que diversos pontos de embarque e desembarque (PEDs) deixarão de ser atendidos durante o período da interdição, como os localizados na pista local da BR-232 em frente ao Atacado dos Presentes e na área oposta à Fábrica da Rayovac. Para atendimento alternativo, passageiros podem utilizar PEDs nas ruas Dr. George William Butler, Leonardo da Vinci, BR-408 e Avenida Prefeito Antônio Pereira, entre outros.

O consórcio orienta que os usuários planejem suas viagens considerando os desvios, que passam por vias locais, retornos provisórios e trechos da BR-408 e BR-101.