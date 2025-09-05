Inmet: risco de chuva se mantém no litoral e avança para o Agreste
São 35 municípios que estão com risco de chuva com grau de severidade ‘Perigo Potencial’, um deles é Bonito, no Agreste, onde mais chove em Pernambuco, segundo Apac
Publicado: 05/09/2025 às 11:28
Apac aponta previsão de chuva para o Agreste (Foto: Arquivo)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou a previsão de chuva nesta sexta-feira (5) e ampliou o número de municípios do estado que estão com risco de severidade ‘Perigo Potencial’. A faixa amarela que cobria apenas o litoral pernambucano sofreu uma pequena ‘engorda’, incluindo Bonito, no Agreste.
Ao todo 35 municípios de Pernambucano estão sob risco de chuvas com acúmulo de água entre 20mm e 30mm, hora, ou 50mm, dia. O alerta do Inmet, lançado às 10h desta sexta, tem validade até o mesmo horário do sábado (6).
Bonito
Chove bastante em Bonito desde a quinta-feira (4). Segundo monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o acúmulo de água nas últimas 24h (até as 10h30 desta sexta) foi de 74,54mm, na plataforma de coleta de dados pluviométricos Bonito 2, e 55,51mm, na plataforma da Compesa.
Nas últimas 12h, choveu 47,39mm, na Bonito 2, e 31,5mm, na Compesa. Mas o segundo lugar com maior acúmulo de água neste período foi em Belém de Maria, na Zona da Mata Sul, com 38,92mm.
Confira todos os 35 municípios de Pernambuco com risco de ‘Perigo Potencial’, segundo o Inmet:
Abreu e Lima
Água Preta
Amaraji
Barreiros
Belém de Maria
Bonito
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Catende
Cortês
Escada
Gameleira
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
Joaquim Nabuco
Maraial
Moreno
Olinda
Palmares
Paulista
Primavera
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
Sirinhaém Tamandaré
Xexéu