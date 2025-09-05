Inmet: risco de chuva se mantém no litoral e avança para o Agreste

São 35 municípios que estão com risco de chuva com grau de severidade ‘Perigo Potencial’, um deles é Bonito, no Agreste, onde mais chove em Pernambuco, segundo Apac

Apac aponta previsão de chuva para o Agreste (Foto: Arquivo)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou a previsão de chuva nesta sexta-feira (5) e ampliou o número de municípios do estado que estão com risco de severidade ‘Perigo Potencial’. A faixa amarela que cobria apenas o litoral pernambucano sofreu uma pequena ‘engorda’, incluindo Bonito, no Agreste.

Ao todo 35 municípios de Pernambucano estão sob risco de chuvas com acúmulo de água entre 20mm e 30mm, hora, ou 50mm, dia. O alerta do Inmet, lançado às 10h desta sexta, tem validade até o mesmo horário do sábado (6).

Bonito

Chove bastante em Bonito desde a quinta-feira (4). Segundo monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o acúmulo de água nas últimas 24h (até as 10h30 desta sexta) foi de 74,54mm, na plataforma de coleta de dados pluviométricos Bonito 2, e 55,51mm, na plataforma da Compesa.

Nas últimas 12h, choveu 47,39mm, na Bonito 2, e 31,5mm, na Compesa. Mas o segundo lugar com maior acúmulo de água neste período foi em Belém de Maria, na Zona da Mata Sul, com 38,92mm.

Confira todos os 35 municípios de Pernambuco com risco de ‘Perigo Potencial’, segundo o Inmet:

Abreu e Lima

Água Preta

Amaraji

Barreiros

Belém de Maria

Bonito

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Catende

Cortês

Escada

Gameleira

Goiana

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

Joaquim Nabuco

Maraial

Moreno

Olinda

Palmares

Paulista

Primavera

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

Sirinhaém Tamandaré

Xexéu