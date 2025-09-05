Em 5 anos, estado arrecadou R$ 1,8 milhão em aluguel de área do Parque Memorial Arcoverde

O Parque Memorial Arcoverde tem sido principalmente usado para sediar eventos privados, como festivais de música e entretenimento. Nos últimos cinco anos, o Estado arrecadou cerca de R$ 1,87 milhões com o aluguel da área para a realização dos eventos, segundo a administração do local

Área total do Parque Memorial Arcoverde tem 80 hectares (Foto: Rafael Vieira/DP)

Criado há 31 anos para ser um espaço público de lazer, o Parque Memorial Arcoverde, entre Olinda e o Recife. está longe e oferecer as melhores condições para os frequentadores.

Desde a fundação, o parque passou por fechamentos e reaberturas, promessas de requalificação e enfrenta a situação de abandono.

Atualmente, ele é usado principalmente para sediar eventos privados. Nos últimos 5 anos, o Estado arrecadou R$ 1.8 milhão, com os aluguéis destes eventos, segundo a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), responsável pela administração do Parque.

Esse valor significa uma arrecadação anual média de R$ 374.737,60, com aluguéis para eventos privados, como festivais de música e entretenimento.

O Diario, questionou à Empetur a quantidade de eventos sediados na área do parque de 2020 até este ano, e aguarda resposta.

Manutenção

A situação do Parque Memorial Arcoverde chama a atenção. A equipe de reportagem do Diario esteve no Parque e constatou a falta de organização estrutural que já perdura há muitos anos. O acesso a pé na área é difícil, uma vez que os pedestres precisam atravessar vias de fluxo intenso cuja sinalização é carente de faixas de pedestres e semáforos.

Em alguns pontos as calçadas estão quebradas, a exemplo de bancos, postes e grades, que também estão muito degradados. Muitos pontos recebem descarte irregular de lixo, e acumulam água parada. Não há banheiros ou vestiários disponíveis para os cidadãos, além da falta de iluminação noturna.

As estruturas que restam são utilizadas como abrigo por pessoas em situação de rua, e alguns locais específicos funcionam para uso de drogas e prostituição. A segurança do espaço é feita integralmente por apenas dois guardas para toda a área do parque, segundo apuração do Diario.

Segundo as informações repassadas pela Empetur ao Diario, a manutenção mensal do Parque Memorial Arcoverde custa R$ 31,7 mil ao Estado. Nos últimos 5 anos, o custo de manutenção do espaço foi de R$ 1.75 milhões.

A arrecadação dos aluguéis de 2020 para 2025 supera em R$ 117 mil o montante da manutenção do espaço no mesmo período.

O que diz o Governo

Procurado pelo Diario, o Governo de Pernambuco, por meio da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), informou que o Memorial Arcoverde "passa por manutenção regular, com serviços contínuos de limpeza, poda de árvores e corte da grama", e que a segurança do local é garantida por vigilância 24 horas, realizada por empresa especializada.

Sobre a preservação do espaço, a gestão afirmou que há, em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), um projeto de manutenção com cerca de 20 reeducandos atuam na conservação da área, contribuindo com os serviços e com o cuidado da horta comunitária instalada no parque.

História

O Parque Memorial Arcoverde foi projetado nos anos 80, mas só foi construído em 1994, durante o governo Joaquim Francisco. Foram 10 meses para a construção das estruturas do parque, que tem cerca de 80 hectares. Os custos, à época, foram de R$ 9 milhões.

Em dezembro de 2024, o parque completou 30 anos. Localizado no bairro de Salgadinho, em Olinda, o espaço tem uma importante localização geográfica, na divisa com Recife. De lá para cá, a história do parque, que aspirava ser um ponto urbanístico marcante para moradores do Recife e de Olinda, foi marcada pelo descaso e esquecimento.

Projeto

Na última segunda (1°), a governadora do Estado, Raquel Lyra (PSD), anunciou o repasse mais de R$ 24 milhões para a requalificação do espaço. O projeto de revitalização do parque pode ser finalmente um passo para uma ressignificação do local em prol da população.

A administração do Parque é de responsabilidade da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur). A Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), responsável pelo projeto, aguarda que uma licitação seja aberta nos próximos dias, conforme apurou o Diario.

Após o fim do processo e do anúncio da empresa vencedora, a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) executará o projeto previsto para o parque, que ainda não foi divulgado, e prevê revitalização estrutural, paisagismo e novas áreas de convivência, segundo o governo estadual.