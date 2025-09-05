Apac emite alerta de risco de inundação em cidades do interior; confira

Segundo agência, nível do Rio Sirinhaém atingiu cota de alerta, nesta sexta (5),. Situação chama a atenção em Barra de Guabiraba e Cortês

Imagem do Rio Sirinhaém. (Foto: Leandro de Santana)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta, nesta sexta (5), sobre a situação do Rio Sirinhaém, na Mata Sul.

Segundo a agência, o rio atingiu a cota de alerta, por causa das chuvas que estão caindo na região.

Por isso, há o risco de inundação em Barra de Guabiraba e em Cortês.

A Apac e as defesas civis monitoram a situação na região.

Nas últimas 24 horas, a agência registrou acumulado de chuva superior a 30 milímetros em algumas cidades.

São elas:



Bonito ( (68,3 milímetros)

Belém de Maria (45 milímetros)

Palmares (44 milímetros)

Cortês (40 milímetros)

Maraial (37,5 milímetros)

