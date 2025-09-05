Apac emite alerta de risco de inundação em cidades do interior; confira
Segundo agência, nível do Rio Sirinhaém atingiu cota de alerta, nesta sexta (5),. Situação chama a atenção em Barra de Guabiraba e Cortês
Publicado: 05/09/2025 às 08:00
Imagem do Rio Sirinhaém. (Foto: Leandro de Santana)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta, nesta sexta (5), sobre a situação do Rio Sirinhaém, na Mata Sul.
Segundo a agência, o rio atingiu a cota de alerta, por causa das chuvas que estão caindo na região.
Por isso, há o risco de inundação em Barra de Guabiraba e em Cortês.
A Apac e as defesas civis monitoram a situação na região.
Nas últimas 24 horas, a agência registrou acumulado de chuva superior a 30 milímetros em algumas cidades.
São elas:
Bonito ( (68,3 milímetros)
Belém de Maria (45 milímetros)
Palmares (44 milímetros)
Cortês (40 milímetros)
Maraial (37,5 milímetros)