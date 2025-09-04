Mulher fica ferida após ser atropelada por caminhão na BR-101, em Igarassu
Uma mulher de 24 anos ficou ferida após ser atropelada por um caminhão, no início da tarde desta quinta-feira (4), no Km 45 da BR-101, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife. O veículo perdeu o controle, subiu a calçada, atingiu a vítima e colidiu contra um poste, que acabou derrubando um semáforo.
De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o sinistro aconteceu por volta das 12h50, na altura do bairro Cruz de Rebouças. A vítima, foi socorrida pela equipe do Samu de Igarassu e encaminhada ao Hospital Miguel Arraes, também localizado no município. O estado de saúde dela não foi informado.
O motorista do caminhão não se feriu. Ele passou pelo teste do bafômetro, cujo resultado foi normal, afastando a hipótese de ingestão de álcool.
Com o impacto, o poste caiu sobre a estrutura de um semáforo, que ficou pendurado na faixa exclusiva de ônibus, representando risco para os motoristas que passavam pelo local. A Neoenergia foi acionada e realizou a retirada do poste, permitindo a liberação da pista em seguida.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a ocorrência e orientou o trânsito até que a via fosse normalizada.