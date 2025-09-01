Energia mais cara de novo: bandeira vermelha nível 2 é mantida em setembro

Condições de seca levam a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a manter a taxa extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos; Neoenergia Pernambuco orienta a população sobre maneiras de economizar

A Neoenergia Pernambuco alerta que o uso consciente da energia elétrica e a adoção de hábitos simples na rotina, podem contribuir com a redução do custo (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou que a bandeira tarifária vermelha, na segunda categoria, que representa a maior taxa adicional na fatura de energia, será mantida durante setembro.

Consequentemente, os brasileiros enfrentarão um aumento de R$ 7,87 a cada 100 kWh utilizados, impactando diretamente os orçamentos de lares e empresas. A medida é devido à crise hídrica que afeta os principais reservatórios do Brasil, o que leva à ativação das usinas termelétricas, que têm um custo de operação mais alto.

Dicas de economia

Diante dessa situação, a Neoenergia Pernambuco destaca a importância de a população prestar mais atenção no consumo de energia elétrica.

A empresa enfatiza que atitudes simples no cotidiano podem resultar em uma economia significativa na conta de luz e ajudar na conservação dos recursos naturais. Algumas das principais dicas incluem: desligar as luzes ao deixar os cômodos, trocar lâmpadas tradicionais por modelos LED, aproveitar ao máximo a iluminação natural, evitar abrir a geladeira com frequência, usar o chuveiro na opção “verão”, concentrar o uso de eletrodomésticos em horários específicos e desconectar os aparelhos da tomada quando não estiverem sendo utilizados.

Na hora das compras, os consumidores são orientados pela Neoenergia a optar por eletrodomésticos com o selo Procel de eficiência energética, além de assegurar que equipamentos como ar-condicionado estejam sempre limpos e ajustados. Com essas ações, é possível diminuir consideravelmente o consumo e evitar surpresas desagradáveis na fatura.

Principais orientações

• Desligue as luzes ao deixar os locais.

• Opte por lâmpadas LED, que são mais eficientes e duradouras.

• Maximize a utilização da luz natural, abrindo janelas e cortinas durante o dia.

• Mantenha a geladeira fechada e verifique o estado da borracha de vedação.

• Evite colocar alimentos quentes no refrigerador, pois isso força o compressor a trabalhar mais.

• No chuveiro elétrico, escolha a opção “verão” sempre que viável, reduzindo o consumo.

• Agrupe o máximo possível de roupas para lavar e passar de uma vez, evitando desperdício de energia.

• Desconecte os dispositivos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso, pois o estado de espera também utiliza energia.

• Mantenha sempre limpos os filtros e bobinas do ar-condicionado para aumentar a eficiência do equipamento.

• Ajuste o termostato do ar-condicionado para temperaturas mais adequadas, evitando o uso excessivo de energia.

• Coloque sensores de movimento em áreas pouco frequentadas, como corredores e espaços externos.

• Use o ferro de passar roupas somente quando realmente necessário e, se possível, passe várias roupas de uma só vez.

• Escolha eletrodomésticos que tenham o selo Procel de eficiência energética, que indicam um menor consumo de energia.

• Ative o modo de economia de energia em computadores e laptops.

• Realize manutenções regulares nas instalações elétricas para garantir a segurança e a eficiência no consumo de energia.