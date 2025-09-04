Apac emite alerta de chuva para o Grande Recife e Mata Sul

De acordo com Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão indica chuva de intensidade moderada nas duas regiões a partir da noite desta quinta (4) e ao longo desta sexta (5)

De acordo com a previsão, essa chuva é decorrente de um canal de umidade que passa pelas regiões. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta quinta-feira (4), um alerta de chuva de intensidade moderada para o Grande Recife e para a Mata Sul de Pernambuco a partir da noite desta quinta (4) e ao longo desta sexta (5).

Segundo a Apac, nesta sexta-feira (5), as pancadas de chuva são esperadas, principalmente, na Mata Sul.

De acordo com a previsão, essa chuva é decorrente de um canal de umidade que passa pelas regiões.

Ainda segundo a agência, as regiões do Agreste e da Mata Norte do estado também têm previsão de chuva, mas com intensidade variando entre fraca a moderada.

A Apac recomenda que a população deve seguir as orientações da Defesa Civil.