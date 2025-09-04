Pix falso: mulher passa 8 meses 'comendo de graça', dá prejuízo de R$ 28 mil a restaurante e acaba presa

Caso foi registrado pela Delegacia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Polícia relata que cliente era assídua e fazia pedidos caros, desde janeiro

As medidas de segurança para o Pix entram em vigor em 2/07 (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

Um golpe do PIX falso deu um prejuízo de mais de R$ 28 mil a um restaurante em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

O crime provocou a prisão, na quarta (3), de uma mulher de 37 anos, que pediu comida ao estabelecimento, durante oito meses, e não pagou.



O caso foi registrado pela Polícia Civil como estelionato.



O que aconteceu

Segundo o registro feito na Delegacia de Piedade, como Luana Natália Galvão da Silva praticou o crime contra o Restaurante Empório Prime.



A polícia relata no Boletim de Ocorrência que foi acionada pelos donos do restaurante para denunciar o prejuízo provocado pelas compras pagas com uso de PIX falso.

Os proprietários informaram que Luana, uma “cliente assídua”, deu um prejuízo de R$ 28.185, 39 em compras de alimentos, entre janeiro e agosto de 2025.

Ainda conforme o registro policial, a mulher fazia, todos os dias, pedidos, normalmente, com valores superiores a R$ 150.

Ao rastrear os pedidos realizados, os proprietários disseram ter descoberto que ela teria falsificado o comprovantes do pagamento por PIX e enviado para o Whatsapp do estabelecimento.

Ainda segundo o registro policial, Luana foi presa em flagrante ao fazer um novo pedido, incluindo carnes e sobremesa, por mais de R$ 171, e teria confessado os crimes.

Os policiais apreenderam o celular da mulher, que foi encaminhada para a audiência de custódia.

No ato da prisão, relatado na delegacia pelo motoqueiro responsável pela entrega do pedido, a mulher questionou “o que estava acontecendo”.

.

O registro policial mostra que Luana fez transferências de mais de R$ 490 com o PIX falso, em uma das ocasiões.