Faixa litorânea de Pernambuco em alerta de chuva, segundo o Inmet
No total, 26 municípios do estado estão sob risco ‘Perigo Potencial’ para acúmulo de água de chuva, como aponta o Inmet
Publicado: 04/09/2025 às 10:21
Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou novo aviso com risco de ‘Perigo Potencial’ para o estado de Pernambuco. Segundo o alerta atualizado às 9h desta quinta-feira (4), 26 municípios da Região Metropolitana e das zonas da mata Norte e Sul estão na zona onde pode chover com mais intensidade até a manhã desta sexta.
O Inmet alerta para o acúmulo de água entre 20mm e 30mm, hora, ou 50mm, dia, como prevê a classificação de ‘Perigo Potencial’. Os 26 municípios estão na faixa litorânea pernambucana.
Confira quais são eles:
Abreu e Lima
Água Preta
Araçoiaba
Barreiros
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Escada
Gameleira
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Moreno
Olinda
Paudalho
Paulista
Primavera
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
Sirinhaém
Tamandaré
Vitória de Santo Antão