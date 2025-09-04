Faixa litorânea de Pernambuco em alerta de chuva, segundo o Inmet

No total, 26 municípios do estado estão sob risco ‘Perigo Potencial’ para acúmulo de água de chuva, como aponta o Inmet

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou novo aviso com risco de ‘Perigo Potencial’ para o estado de Pernambuco. Segundo o alerta atualizado às 9h desta quinta-feira (4), 26 municípios da Região Metropolitana e das zonas da mata Norte e Sul estão na zona onde pode chover com mais intensidade até a manhã desta sexta.

O Inmet alerta para o acúmulo de água entre 20mm e 30mm, hora, ou 50mm, dia, como prevê a classificação de ‘Perigo Potencial’. Os 26 municípios estão na faixa litorânea pernambucana.

Confira quais são eles:

Abreu e Lima

Água Preta

Araçoiaba

Barreiros

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Escada

Gameleira

Goiana

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Moreno

Olinda

Paudalho

Paulista

Primavera

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

Sirinhaém

Tamandaré

Vitória de Santo Antão

