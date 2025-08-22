Sargento da PM morre no Recife após ser baleado em Salgueiro

O sargento da PM Daniel Sá foi atingido por disparo de fuzil na manhã de quinta-feira (21) e não resistiu aos ferimentos. Ele foi baleado no Sertão

Um sargento da Polícia Militar de Pernambuco morreu nesta sexta-feira (22), no Recife, após ser vítima de tentativa de homicídio em Salgueiro, no Sertão do estado.

Segundo testemunhas, Daniel Sá, 41 anos, ex-integrante da Rocam do 8º BPM, estava em frente a um restaurante na manhã de quinta-feira (21) quando homens armados se aproximaram e efetuaram disparos de fuzil.

Ele foi socorrido ainda consciente para o Pronto-Socorro de São Francisco e, em seguida, encaminhado ao Hospital Regional Inácio de Sá. De lá, foi transferido em uma aeronave para a capital pernambucana, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sendo investigado pela Central de Plantões da Capital. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", declarou.