Nova turma: 441 PMs começam a atuar nas ruas do Recife

Os novos profissionais integram o programa Juntos pela Segurança, que prevê a distribuição de 2.199 policiais para os municípios da Região Metropolitana do Recife.

PMs participaram de solenidade no Quartel do Derby, no Recife (Governo de Pernambuco )

O Governo de Pernambuco colocou, nesta segunda (18), em ação nas ruas do Recife, 441 soldados da Polícia Militar.

A cerimônia aconteceu no Quartel do Comando-Geral da PM, no bairro do Derby, e contou com a participação da governadora Raquel Lyra (PSD).

De acordo com a governadora, o reforço chega para ampliar a presença policial e contribuir na redução da criminalidade.

“Tenho muita confiança de que esses homens e mulheres, que hoje iniciam sua jornada, farão a diferença não apenas na redução da criminalidade, mas também na melhoria da sensação de segurança em todo Pernambuco”, destacou.

Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a expectativa é que, até o próximo ano, cerca de 7 mil novos profissionais, incluindo policiais militares, civis, bombeiros e policiais científicos, estejam nas ruas do Estado.

O comandante-geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, explicou que os soldados passam por duas fases de atuação.

“Na primeira etapa, o policial atua no policiamento ostensivo a pé, sempre em dupla. Em um segundo momento, passa a integrar o policiamento em viaturas, adquirindo experiência nas duas modalidades”, detalhou.

