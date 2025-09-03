De acordo com a policia, todo o material recolhido foi encaminhado à Central de Plantões da Capital

Estufa de maconha é apreendida pela PM no Grande Recife (Ascom/PMPE)

Uma operação do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) resultou na apreensão de uma estufa para cultivo de maconha e munições, na tarde desta terça-feira (2), no bairro da Várzea, no Recife.

De acordo com a PM, a ação começou durante levantamentos para cumprimento de mandado de prisão. O efetivo identificou um suspeito conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas entrando em um veículo. Após acompanhamento, o carro foi abordado com apoio do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI).

Durante a revista, foram encontrados 1,03 kg de maconha em três porções, 132 embalagens tipo ziplock da droga e a chave de uma residência. Os dois ocupantes do veículo confessaram que havia mais entorpecentes em um imóvel localizado em Paulista, no Grande Recife.

Na residência, os militares localizaram 43 pés de maconha cultivados em uma estufa improvisada dentro de um quarto, 10,7 kg da droga em forma natural, duas balanças de precisão, anotações sobre o tráfico, 13 munições calibre 12 e materiais para embalagem. Também foram apreendidos dois celulares e a quantia de R$ 233,00.

Os suspeitos e todo o material recolhido foram encaminhados à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), onde foram adotadas as medidas cabíveis.