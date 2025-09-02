"Eu devia isso pra mim, essa nova vida", diz vítima de estupro após Thiago Brennand ser condenado a 8 anos de prisão

Stefanie Cohen acusou Brennand de tê-la estuprado em 2021 após os dois se conhecerem em um restaurante em São Paulo

Thiago Brennand já acumula outras condenações (Foto: Reprodução/Instagram)

“Eu devia isso pra mim, esse desfecho, e essa nova vida”. A declaração ressalta o começo de uma nova etapa na vida da modelo e estudante de medicina Stefanie Cohen, após a Justiça de São Paulo condenar o empresário Thiago Brennand a oito anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro. Além da pena, ele terá de pagar uma indenização mínima de R$ 200 mil à vítima.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Stefanie afirmou: “Desde que eu decidi denunciar eu sempre acreditei que teria justiça, mesmo quando todos duvidavam. Eu falei, me posicionei, lutei, e por mais que tenha demorado, a justiça veio”.

Ela contou que o processo correu em segredo de Justiça e que precisou de um tempo para assimilar a sentença. Ainda assim, garantiu que não recebeu a notícia com surpresa, mas com a convicção de que tomou a decisão certa ao levar o caso para as autoridades. “A justiça prevaleceu, e denunciar fez com que eu pudesse encerrar esse capítulo horrível para que pudesse viver todos os próximos”, declarou.

A decisão foi publicada na segunda-feira (1º) e se refere ao último processo contra Brennand em andamento no Tribunal de Justiça de São Paulo. Este é o nono enfrentado pelo empresário. Stefanie relatou que foi dopada e estuprada em 2021, no hotel onde Thiago estava hospedado, na capital paulista.

Atualmente, Brennand cumpre pena na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, e ainda responde a outros três processos criminais, todos relacionados a crimes sexuais contra mulheres.

Entenda o caso

Segundo Stefanie, em 2021, ela celebrava a conquista de um concurso de miss em um restaurante de São Paulo quando foi abordada por Thiago Brennand. A modelo afirma que foi dopada e levada para o hotel, onde foi estuprada.

Ela relatou ter acordado sozinha no quarto e, posteriormente, recebido ameaças por meio de vídeos íntimos enviados pelo empresário. Stefanie disse ainda que Brennand chegou a procurá-la pedindo que testemunhasse a seu favor no dia em que deixou o Brasil.

O empresário foi preso meses depois nos Emirados Árabes, onde permaneceu foragido. Após sua captura, a modelo voltou a se posicionar publicamente. Hoje, com a condenação, ela afirma sentir-se em paz: “Eu sinto a sensação de dever cumprido, comigo mesma e com as outras que não puderam denunciar. Que todas sintam-se abraçadas”.

Defesa

Em nota enviada ao Diario, o advogado Roberto Podval, responsável pela defesa de Brennand, discordou da decisão. "Infelizmente a palavra da vítima, nos dias de hoje, se sobrepõem às provas dos autos. Acredito que nos tribunais reverteremos tamanha injustiça".

Outros processos

Thiago Brennand já foi condenado em cinco processos e firmou acordos extrajudiciais em outros dois, todos relacionados a crimes como agressão, violência contra mulheres e estupro.

A penúltima condenação ocorreu em setembro, também por estupro, em crimes cometidos repetidamente entre 2015 e 2016, no bairro Jardim Europa, área nobre de São Paulo.

De acordo com os autos, após uma primeira relação consentida, o empresário passou a ameaçar e agredir a vítima para forçá-la a manter relações sem preservativo, transmitindo-lhe uma doença sexualmente transmissível. Ele ainda teria feito ameaças indiretas à filha da vítima, exibindo uma arma de fogo.