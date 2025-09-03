Alvos exigia pagamentos ilegais de empresas de internet, ameaçando a continuidade das atividades das vítimas caso as cobranças não fossem atendidas

Bandidos que cobravam taxas a empresas de internet são alvos de operação (Ascom/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou a Operação Free Provider, na manhã desta quarta-feira (3), com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa voltada à prática de extorsão contra empresas de internet, seus prestadores e consumidores. Os mandados foram cumpridos no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

Iniciada em julho deste ano, as investigações apontaram a atuação de um grupo que exigia pagamentos ilegais de empresas de internet, ameaçando a continuidade das atividades das vítimas caso as cobranças não fossem atendidas.

Segundo a polícia, estão sendo cumpridos seis mandados de prisão preventiva, seis mandados de busca e apreensão domiciliar e uma ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital.

Durante a operação, participaram cerca de 45 profissionais, incluindo delegados, agentes e escrivães. De acordo com a corporação, todos os alvos e materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Policia de Boa Viagem, também na zona sul.

