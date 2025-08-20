Família alvo de operação contratou ex-PM para vingar morte de irmão no Recife, diz polícia

Um segurança, a mãe e a irmã foram presos pela morte de um traficante envolvido no assassinato do parente deles

A Operação Vindita prendeu quatro pessoas (Reprodução de vídeo)

Investigação aponta que o segurança José Maria Lima de Oliveira, de 40 anos, a mãe e a irmã contrataram um ex-policial militar para vingar a morte de um irmão dele no Recife. A família foi alvo da Operação Vindita, deflagrada pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (20).

O inquérito teve início com o homicídio do traficante Diego Almeida da Silva, conhecido como Diego Maradona, que foi morto a tiros na Avenida Beberibe, no bairro Porto da Madeira, na Zona Norte da capital. O crime aconteceu na noite de 9 de novembro de 2024.

Segundo a Polícia Civil, o traficante fazia parte de um grupo rival e teria participação no assassinato de um dos irmãos da família, identificado como Edgar, no passado. Os grupos estariam envolvidos com agiotagem e disputavam a venda de entorpecentes na região dos Coelhos, no Centro do Recife, de acordo com investigadores.

“Esse Diego Maradona cumpriu a pena dele, ficou 5 anos preso, e a família entendia que esse lapso temporal não foi extenso”, disse o delegado Vicente Cavalcanti, titular da 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH). “Então, eles se revoltaram, se uniram, cada um fez uma determinada atividade e conseguiram ceifar a vida dele.”

Vingança

Além de José Maria, foram presos na operação a mãe, Necy Soares de Lima, de 65 anos, e a irmã Mércia Soares, de 45. O quarto alvo é o vigilante Cosme Edilson Borges, de 57, que já tinha antecedentes criminais e teria sido expulso da Polícia Militar (PM) na Paraíba. Todos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça.

A suspeita é que o ex-PM tenha executado o homicídio de Diego Maradona. “Temos documentos de que este grupo criminoso já estava levantando ele, seguindo os passos e procurando a melhor oportunidade para cometer esse assassinato”, afirmou o delegado.

Em interrogatório, Cosme negou participação na morte de Diego Maradona e disse que não recebeu pagamentos da família. Entretanto, ele confirmou que era amigo de Edgar e contou que chegou a falar para José Maria que ele “tinha obrigação de cobrar a morte” do irmão.

Cosme declarou, ainda, que estaria envolvido com jogo do bicho e atuaria como “arrecadador” atualmente. Na casa dele, os policiais encontraram um revólver de calibre 38 e 20 munições – motivo pelo qual também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Família

Conforme antecipou o Diario de Pernambuco, José Maria trabalhava de segurança terceirizado na Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco (UPE), no Centro, onde foi preso nesta manhã. Com eles, os agentes apreenderam um revólver, dez munições e dois celulares.

“Ele confessa, em partes, o crime. Obviamente, tenta construir uma narrativa de que estava sob domínio de violenta emoção e tenta tirar os familiares da cena do crime”, declarou o delegado. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos alvos.

Já a mãe e a irmã do segurança foram detidas em casa, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Os celulares dos investigados foram apreendidos.

Com a quebra do sigilo telefônico, a Polícia Civil espera encontrar mais provas do envolvimento do grupo no homicídio. Há suspeita de que mais pessoas tenham participado do planejamento e da execução do homicídio.

Ao todo, a Operação Vindita envolveu mais 50 policiais civis e também cumpriu outros sete mandados de busca e apreensão. Entre os locais vasculhados estão as casas dos alvos e de um quinto investigado, além de endereços ligados à empresa de segurança da qual José Maria é funcionário.