Vencedora de rifa desmaia ao receber R$ 16 mil em cédulas em Garanhuns

Lenice da Silva passou mal enquanto recebia o valor da rifa que havia ganhado do marido

O sorteio foi de R$ 16 mil (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Uma moradora de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, desmaiou ao ganhar um prêmio de R$ 16 mil em uma rifa na sexta-feira (29). A cabeleireira Lenice da Silva, de 37 anos, havia ganhado o bilhete do marido, o pintor Renato José da Silva, e foi informada por ele de que havia sido sorteada.

O momento em que Lenice recebe o valor em espécie pelos organizadores foi compartilhado nas redes sociais e ganhou repercussão na cidade. Na gravação, ela aparece pegando as cédulas e antes mesmo de receber todo o montante, acaba caindo no chão. A cabeleireira recebeu ajuda do esposo, que tentou amenizar o impacto da queda.

“Para mim foi muito emocionante receber assim um valor desses. Eu estava passando por umas coisas e eu sabia que com esse prêmio eu iria acabar com um pouco das minhas preocupações”, contou.

Lenice recebeu a notícia de que havia sido sorteada pelo marido, ainda em casa. Segundo Renato, esta foi a terceira vez que o casal ganhou a premiação, sendo este o valor mais alto. Eles compram a rifa há seis anos. O casal já chegou a levar para casa R$ 1.800 e R$ 2.400.