Comando Militar do Nordeste celebra 79 anos em solenidade no Recife

Realizado nesta quinta (24), o vento contou com homenagem a ex-combatente de 101 anos e apresentação da Orquestra Criança Cidadã

General Ribeiro presidiu solenidade do Comando Militar do Nordeste (Rafael Vieira/DP)

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) celebrou, na manhã desta quarta-feira (24), o 79º aniversário, durante uma solenidade no Círculo Militar do Recife.

O evento reuniu autoridades civis e militares e prestou homenagens a 46 instituições e personalidades que contribuíram com o Exército Brasileiro na região.

Na solenidade, houve a apresentação da Orquestra Criança Cidadã e a participação do Capitão Veterano Severino Gomes Souza, de 101 anos, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial.

Durante a cerimônia, o comandante do CMNE, General Maurílio Miranda Netto Ribeiro, destacou a importância histórica da data e a contribuição estratégica da capital pernambucana para o Exército Brasileiro.

“Esta celebração tem um significado todo especial. São 79 anos de muitas entregas e resultados em prol da nação brasileira, seja no preparo das tropas para a defesa da pátria, seja no atendimento às demandas da sociedade nordestina. É uma ocasião para reverenciar os militares de ontem e de hoje que, com profissionalismo e dedicação exclusiva, honram o valioso legado deixado pelos heróis de Guararapes”, declarou o general.

O Recife, sede do Comando desde 1946, foi lembrado como “peça-chave” na estrutura operacional das Forças Armadas no Nordeste.

“O estado de Pernambuco e a cidade do Recife abriram suas portas para receber este grande comando, responsável por conduzir o preparo de todas as tropas da região”, pontuou Ribeiro.

Cadu“Muito importante. O Exército mora no meu coração. Servi por longos anos e me sinto feliz e realizado em estar novamente neste ambiente militar. Estou muito feliz por compartilhar essa alegria com vocês”, disse o Veterano de Guerra, Capitão Souza.

A Orquestra Criança Cidadã, sob a regência do maestro José Renato Accioly, encerrou a solenidade com uma apresentação que mesclou repertório clássico e nacional.

A CMNE tem atuações nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Piauí e Sergipe.