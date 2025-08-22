O evento, realizado nesta sexta-feira (22), comemora o aniversário de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro

Comando Militar do Nordeste celebra Dia do Soldado no Recife (Fotos: Rafael Vieira)

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou, nesta sexta-feira (22), a solenidade do Dia do Soldado, em alusão ao nascimento do marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, buscando reconhecer a atuação dos militares na defesa do Brasil.

O evento ocorreu no Quartel-General Forte Guararapes, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

A cerimônia foi coordenada pelo general Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante militar do Nordeste, e contou com a presença de autoridades civis e militares.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 < >

Segundo o general Ribeiro, essa data busca valorizar os feitos dos militares ao longo da história no país. “Essa é uma oportunidade para a Nação Brasileira celebrar os feitos do soldado. São milhões de brasileiros que se colocaram à disposição da pátria em regime de dedicação exclusiva, prontos para atuar na defesa do país”, declarou.

O comandante explicou ainda que o dia foi escolhido em homenagem ao patrono do Exército. “O Dia do Soldado é celebrado no aniversário de Caxias, que foi exemplo de chefe militar, de soldado e de estadista. Ele deixou um legado de valores e disciplina que continua orientando o Exército Brasileiro”, afirmou.

Ao falar sobre os agraciados, o general destacou que a cerimônia reforça o reconhecimento da instituição. “Essas homenagens são um incentivo e uma forma de valorizar quem atua em prol da missão do Exército. Aqui, no Comando Militar do Nordeste, temos mais de 25 mil militares, quase todos anônimos, mas que honram diariamente o compromisso assumido perante a bandeira nacional de servir e, se necessário, defender a pátria com o sacrifício da própria vida”, disse.

Durante a solenidade, foram entregues cerca de 56 medalhas, entre elas as de Pacificador, Max Wolf Filho e do Exército Brasileiro, além do diploma de Colaborador Emérito para 20 agraciados. Também houve entrega de certificados a soldados recém-formados.

A programação contou ainda com a disposição de uma coroa de flores no busto de Duque de Caxias, como uma forma de homenageá-lo. E finalizado com o desfile das tropas terrestres que formam o Exército brasileiro.