Incêndio atinge residência em Olinda

Equipes do corpo de bombeiros atuaram no combate as chamas; ninguém ficou ferido

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/09/2025 às 11:01

Incêndio atinge residência em Olinda /Reprodução/redes sociais

Incêndio atinge residência em Olinda

Um incêndio atingiu uma residência na Rua Tenente Joel Cruz Gouveia, no bairro de Salgadinho, em Olinda, na manhã desta terça-feira (2). Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, equipes foram acionadas e enviaram viaturas ao local para controlar as chamas.

Imagens registradas por moradores mostram os bombeiros atuando no combate ao fogo e revelam a destruição provocada no imóvel. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.

